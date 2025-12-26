A Calitri un 67enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza dopo un furto in abitazione: refurtiva recuperata all’alba di Santo Stefano. Calitri – Notte di Natale di intenso lavoro per i Carabinieri della Stazione di Calitri, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei reati predatori. Un 67enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato infatti arrestato in flagranza di reato con il supporto dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe introdotto furtivamente in un’abitazione approfittando dell’assenza della proprietaria, forzando la porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Calitri, 67enne arrestato per furto nella notte di Natale dai Carabinieri

Leggi anche: Furto in abitazione nella notte di Natale: arrestato dai Carabinieri

Leggi anche: Notte di Natale a Calitri: carabinieri arrestano ladro di appartamento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Notte di Natale a lavoro per i Carabinieri di Calitri: arrestato ladro di appartamento - Un 67enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia ... msn.com