California prosegue l’allerta inondazioni
Sebbene l’ondata temporalesca che ha portato venti incessanti, pioggia e nevicate in California dovrebbe attenuarsi nella giornata di oggi, nello Stato Usa restano rischi di mareggiate lungo la costa, così come inondazioni improvvise nei pressi di Los Angeles e valanghe intorno al Lago Tahoe. Inoltre, una località montana a nord-est di Los Angeles è stata sottoposta a un avviso di evacuazione a causa del rischio di smottamenti. Le tempeste sono ritenute responsabili di almeno due decessi dall’inizio di questa settimana, in quello che è stato il periodo natalizio più piovoso degli ultimi decenni a Los Angeles. 🔗 Leggi su Lapresse.it
