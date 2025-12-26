Calhanoglu Inter verso Atalanta Inter | dubbi per Chivu in fase di regia e sulla corsia destra

Inter News 24 Calhanoglu Inter, la sfida contro l’Atalanta si avvicina: il rientro del regista turco dal primo minuto è una possibilità concreta?. Dopo due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu per le festività natalizie, l’Inter si ritrova oggi alla Pinetina per iniziare la preparazione in vista della delicata trasferta contro l’Atalanta, in programma domenica. Un appuntamento chiave per i nerazzurri, chiamati a dare continuità al proprio percorso e a misurarsi contro una delle squadre più intense del campionato. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, le indicazioni più rilevanti arrivano dal centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, verso Atalanta Inter: dubbi per Chivu in fase di regia e sulla corsia destra Leggi anche: Inter Milan, Dumfries va verso l’assenza. Pronto ad insediarsi Carlos Augusto sulla corsia di destra Leggi anche: Inter Como, Chivu ha dubbi sulla fascia destra. E a centrocampo… Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calhanoglu giocherà Atalanta-Inter? Le ultime sulle condizioni del turco dopo l'infortunio; Inter, come sta Calhanoglu verso l’Atalanta e il motivo del mancato ingresso in Supercoppa; Inter, testa all'Atalanta: torneranno dal primo minuto Akanji, Calhanoglu e Lautaro Martinez; Atalanta-Inter, chi gioca? Pasalic, Calhanoglu e ballottaggi: le probabili formazioni. Infortunati Inter | Darmian, Calhanoglu e Zielinski: cosa filtra verso l’Atalanta - Novità e aggiornamenti per l'Inter in vista del prossimo turno di campionato. fantamaster.it

Calhanoglu torna in gruppo: come sta verso l’Atalanta - Il problema all’adduttore che lo aveva fermato contro il Liverpool, costringendolo a saltare anche le sfide con Genoa e Bologna, è ormai superato. passioneinter.com

Atalanta-Inter, torna Calha. A destra c’è la variabile Diouf. E non va scartata nemmeno… - Contro l'Atalanta in cabina di regia Calhanoglu si candida per rientrare da titolare e invece a destra la situazione è meno scontata ... msn.com

GdS - L’Inter recupera Calhanoglu, ma nella gara di Bergamo contro l’Atalanta il centrocampista turco dovrebbe iniziare dalla panchina. Al momento, infatti, Zielinski appare in pole per partire dall’inizio nel ruolo di regista. In mezzo al campo, Mkhitaryan è ava - facebook.com facebook

GdS - Atalanta-Inter, torna Sommer in porta. Da Diouf a Calhanoglu: la probabile formazione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.