Sarà una sessione di trattative importante per la Roma, che nel prossimo mese di gennaio avrà l’obiettivo di chiudere almeno un paio di operazioni per inserire nuovi tasselli in rosa. Se il focus principale resta sul reparto offensivo, dove si attendono novità sul fronte Zirkzee, negli ultimi giorni si sono concretizzate diverse voci riguardo la possibilità di rinforzare anche la difesa. Il primo nome su cui i giallorossi avrebbero posato gli occhi è quello di Disasi, che dopo le difficoltà incontrate al Chelsea vorrebbe rilanciarsi, anche se il club inglese vorrebbe cederlo solamente a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Calciomercato Roma, concorrenza per Disasi: Massara segue Dragusin

