Calciomercato Roma concorrenza per Disasi | Massara segue Dragusin
Sarà una sessione di trattative importante per la Roma, che nel prossimo mese di gennaio avrà l’obiettivo di chiudere almeno un paio di operazioni per inserire nuovi tasselli in rosa. Se il focus principale resta sul reparto offensivo, dove si attendono novità sul fronte Zirkzee, negli ultimi giorni si sono concretizzate diverse voci riguardo la possibilità di rinforzare anche la difesa. Il primo nome su cui i giallorossi avrebbero posato gli occhi è quello di Disasi, che dopo le difficoltà incontrate al Chelsea vorrebbe rilanciarsi, anche se il club inglese vorrebbe cederlo solamente a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Calciomercato Roma, Massara pensa alla difesa: avviati i contatti per Disasi
Leggi anche: Calciomercato Roma, idea per il centrocampo: Massara segue Soumaré
La Roma prova ad accelerare per Zirkzee e Raspadori: le ultime. E in difesa spunta Disasi; Calciomercato Roma - Occasione Disasi, Gasperini dà l'ok; Calciomercato Roma, duello col Milan per Disasi del Chelsea; Calciomercato Roma, Gasp vuole un centrale: occasione Disasi.
Mercato Roma, più Dragusin che Disasi: la formula e la posizione del Tottenham - Il mercato invernale non è ancora ufficialmente aperto, ma in casa Roma si preannunciano giorni caldissimi. msn.com
Calciomercato Roma, due le priorità dei giallorossi a gennaio: attaccante e difensore. I nomi e attenzione alla sorpresa di un secondo colpo nel reparto offensivo - Le ultime sui giallorossi La vigilia di Natale si trasforma in una giornata ... calcionews24.com
Calciomercato Roma: avviati i contatti con il Chelsea per Disasi in prestito - La Roma ha avviato i contatti con il Chelsea per ottenere in prestito Axel Disasi, difensore centrale francese. it.blastingnews.com
Calciomercato Roma, possibile accelerata dopo il ko di Pellegrini #SkySport #Roma #Pellegrini #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
Calciomercato Roma, il punto sulle trattative - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.