Calciomercato Parma Mazzocchi obiettivo numero uno per rinforzare la fascia crociata La situazione attuale
Calciomercato Parma: il club cerca rinforzi in difesa e registra cessioni. Nel mirino anche Mazzocchi Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Parma si muove con decisione nel Calciomercato Parma di gennaio, alla ricerca di rinforzi mirati per completare la rosa gialloblù. Uno dei principali obiettivi del club è trovare un terzino destro che possa garantire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Parma, Miretti obiettivo numero uno per migliorare il centrocampo. La situazione attuale
Leggi anche: Calciomercato Bologna, Borna Sosa obiettivo numero uno per rinforzare la fascia dei rossoblu. Il punto
Sassuolo e Parma, duello per Pasquale Mazzocchi del Napoli: possibile partenza a gennaio; Mazzocchi ha estimatori sul mercato: il Sassuolo lo aveva già cercato in estate, ci sta pensando pure il Parma; Mazzocchi ha estimatori in Serie A: due club sull'esterno; L'Inter cambia obiettivo di mercato: il Napoli può accelerare, ma c'è il nodo Mazzocchi.
Calciomercato Parma, Mazzocchi obiettivo numero uno per rinforzare la fascia crociata. La situazione attuale - Calciomercato Parma: il club cerca rinforzi in difesa e registra cessioni. calcionews24.com
Parma a caccia di un terzino destro: Birindelli del Monza o Mazzocchi del Napoli - Sul taccuino del club gialloblù ci sono i nomi di Samuele Birindelli del Monza (classe 1999) e di Pasquale Mazzocchi del Napoli (classe 1995), ... msn.com
Calciomercato Parma, Milan osserva Zion Suzuki: occhi puntati sul giovane portiere - Calciomercato Parma, Milan osserva Zion Suzuki: occhi puntati sul giovane portiere Il Calciomercato Parma entra nel radar del Milan in vista della sessione di gennaio, con gli scout rossoneri sempre a ... calcionews24.com
Calciomercato Lazio, su Mandas irrompe la Juventus: le ultime! https://www.lazionews.eu/notizie/mandas-getafe-wolverhampton-panathinaikos-parma-lazio-calciomercato-v/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Mandas #CristosMandas #calciomercato - facebook.com facebook
#Mantova interessato a Tijas #Begic, in uscita dal #Parma. #calciomercato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.