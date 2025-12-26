Calciomercato Napoli tre azzurri possono partire a gennaio per trovare più spazio
Il Napoli potrebbe effettuare alcune operazioni in uscita, seppur a titolo temporaneo, nella ormai prossima finestra di calciomercato in programma nel mese di gennaio. Tra gli elementi che potrebbero lasciare momentaneamente la rosa azzurra per trovare più spazio ci sono anche Ambrosino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Calciomercato Napoli, Manna guarda a gennaio: "Ci faremo trovare pronti"
Leggi anche: Calciomercato Juve, che occasione direttamente dalla Premier! Quell’obiettivo a centrocampo vuole partire a gennaio, anche il Napoli su di lui
Asse di mercato Cagliari-Napoli, rossoblù interessati a 3 giocatori azzurri; Calciomercato Napoli, il Manchester United chiude la porta per Mainoo?; Conte, quel ko e la sparata contro gli azzurri; Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund regalano la finale di Supercoppa a Conte.
Futuro segnato per tre azzurri a gennaio: l’indizio è chiaro - Il futuro di tre azzurri sembra ormai segnato e l’indizio arrivato nelle ultime ore appare piuttosto chiaro. tuttonapoli.net
Calciomercato: Lazio libera, Napoli e Pisa solo a saldo zero. E Conte rischia il blocco a giugno! - C'è tempo per mettersi in regola ma al momento la situazione più complicata nei bilanci è quella dei campioni d'Italia ... tuttosport.com
Calciomercato Napoli, da Atta a Mainoo è caccia aperta per un rinforzo a centrocampo - Nonostante i 200 milioni di liquidità che ha in cassa, il Napoli rischia una frenata nelle operazioni di gennaio per aver superato la soglia dell’80 per cento dei costi ... ilmattino.it
Napoli, rivoluzione a gennaio: Conte vuole tre rinforzi, ecco tutti i nomi
Colpo di scena calciomercato Napoli a gennaio - facebook.com facebook
Calciomercato: #Lazio libera, #Napoli e #Pisa solo a saldo zero. E #Conte rischia il blocco a giugno! x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.