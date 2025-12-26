Calciomercato Milan occhi puntati verso l’estate | il diavolo non molla Vlahovic
Il calciomercato è un tema molto caro al Milan, che punta già gli occhi verso la sessione estiva: Vlahovic, un pallino insistente. Il diavolo non molla in serbo, che da fine giugno si libera a parametro zero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, occhi puntati su Disasi: può arrivare con la stessa formula di Fullkrug - Il solo Fullkrug non può bastare a questo Milan, che giovedì contro il Napoli ha messo ulteriormente in luce le sue lacune, non tanto dal punto di vista tecnico ma quanto di ... milannews.it
Calciomercato Parma, Milan osserva Zion Suzuki: occhi puntati sul giovane portiere - Calciomercato Parma, Milan osserva Zion Suzuki: occhi puntati sul giovane portiere Il Calciomercato Parma entra nel radar del Milan in vista della sessione di gennaio, con gli scout rossoneri sempre a ... calcionews24.com
Milan, occhi su un difensore esperto della Bundesliga per gennaio - Il Milan non può chiudere questo calciomercato di riparazione mettendo a disposizione di Massimiliano Allegri solo un nuovo attaccante. milannews.it
Milan, contatti per bloccare Hugo Souza: le ultime sul futuro della porta rossonera #SempreMilan #ACMilan #Milan https://www.pianetamilan.it/calciomercato/news-calciomercato/calciomercato-milan-hugo-souza-e-un-obiettivo-contatti-per-bloccarlo-26-12-20 - facebook.com facebook
#Calciomercato #Milan- #Juventus: va in scena il clamoroso scambio a gennaio - Rumor x.com
