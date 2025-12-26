Calciomercato Lazio Tavares pronto a lasciare i biancocelesti Una squadra estera ci prova?

Calciomercato Lazio: Tavares nel mirino dell’Al-Ittihad, la società biancoceleste attende l’offerta ufficiale Il futuro di Nuno Tavares potrebbe allontanarsi dalla Lazio e dalla Serie A già a partire dalla sessione di mercato del 2026. L’esterno portoghese è infatti finito nel mirino dell’Al-Ittihad, club saudita che ha individuato nel laterale biancoceleste il rinforzo ideale per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

