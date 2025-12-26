Calciomercato Juventus, sfida totale a Barcellona e Atletico: le spagnole in pressing sul centrale in scadenza, Comolli costretto a inseguire. La corsa a Senesi per la prossima stagione si sta trasformando rapidamente in un intrigo internazionale che promette di infiammare i prossimi mesi di trattative. Se la Juventus ha individuato nel centrale argentino del Bournemouth il profilo ideale per blindare la retroguardia, la strada per portarlo a Torino appare tutt’altro che spianata. Le ultime notizie diffuse dall’esperto di mercato Matteo Moretto delineano uno scenario estremamente complesso per l’Amministratore Delegato Damien Comolli: l’opportunità di ingaggiare un giocatore di tale livello a parametro zero (o a condizioni estremamente favorevoli vista la scadenza e il mancato rinnovo) non è sfuggita agli occhi attenti delle superpotenze della Liga, che sono pronte a far valere il loro peso economico e il loro blasone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, sfida totale a Barcellona e Atletico Madrid: i due top club vogliono soffiare quell’obiettivo a Comolli! Ultime

Leggi anche: Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid prova a mettere i bastoni tra le ruote a Comolli: pressing incessante per quell’obiettivo! Ultime

Leggi anche: Calciomercato Juventus, è vera bagarre per quell’obiettivo dalla Bundesliga: lo vogliono anche Milan e Roma a gennaio! Ultimissime

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus, Spalletti lancia la modalità guerra totale: Quando stiamo dietro chiusi ho l'ansia e mi girano i cogl***i. Ho paura di non aver mai provato il divertimento; Serie A, 16esima giornata: l’arbitro di Juventus-Roma; Muharemovic Juve, è duello totale con l'Inter per il difensore del Sassuolo: da Milano arrivano novità e segnali molto precisi. Ultime; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: rinnovi difficili, il Napoli su Laurienté.

Juve-Inter: si accende la sfida per il nuovo centrocampista! Contatti partiti - Il punto con le ultime news di calciomercato Juventus La Juventus non è andata oltre un pareggio ... calciomercato.it

Juve-Inter, sfida a distanza per un difensore a scadenza - La Juventus e l'Inter si stanno confrontando a distanza per provare a portare in Serie A a parametro zero il centrale difensivo oggi in scadenza con il Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter. calciomercato.com

Juventus su Mawissa del Monaco, sfida all'Inter per Muharemovic del Sassuolo e Tiago Gabriel del Lecce - Tuttosport scrive che i bianconeri hanno messo gli occhi su due profili in particolare, già seguiti ... calciomercato.com

Juventus: Cabal, McKennie e Conceição si allenano a parte https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-cabal-mckennie-e-conceicao-si-allenano-a-partefsp_sid=1796691 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

#Calciomercato - #Juventus- #Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col #Newcastle - Lo scenario x.com