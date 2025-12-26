Calciomercato Juventus: Inter molla Norton-Cuffy e Palestra? L’ultima mossa della dirigenza ‘aiuta’ i bianconeri. Cosa sta succedendo. L’infortunio di Denzel Dumfries ha acceso la spia rossa in casa Inter. La dirigenza nerazzurra, costretta a fronteggiare l’assenza prolungata dell’esterno olandese, ha deciso di intervenire con decisione sul mercato di riparazione per non lasciare scoperto il reparto in vista della seconda parte di stagione. Il casting di Marotta e Ausilio è già partito e, sebbene diverse piste siano state battute, un nome in particolare sembra aver scalato le gerarchie nelle ultime ore, superando la concorrenza italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: Inter in difficoltà per Norton-Cuffy e Palestra? L’ultima mossa della dirigenza fa sorridere i bianconeri. Ecco cosa sta accadendo

Leggi anche: Palestra Juve, l’Inter prova il sorpasso: i bianconeri possono sfruttare un ostacolo nerazzurro. Ecco cosa sta accadendo

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve: la strategia della rivale bianconera per far saltare il banco! Può acquistarlo a gennaio e lasciarlo in prestito al Genoa, concorrenza superata? Cosa sta accadendo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juve-Inter: si accende la sfida per il nuovo centrocampista! Contatti partiti - Il punto con le ultime news di calciomercato Juventus La Juventus non è andata oltre un pareggio ... calciomercato.it

Juventus su Mawissa del Monaco, sfida all'Inter per Muharemovic del Sassuolo e Tiago Gabriel del Lecce - Tuttosport scrive che i bianconeri hanno messo gli occhi su due profili in particolare, già seguiti ... calciomercato.com

Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa... - Nella sfida tra l'Atalanta e il Cagliari c'è un osservato speciale che in queste prime 14 ... gazzetta.it

#Calciomercato - #Juventus- #Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col #Newcastle - Lo scenario x.com

Calciomercato Roma, anche la Juventus è interessata a Raspadori - facebook.com facebook