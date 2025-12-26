Calciomercato Juventus Comolli punta quel giocatore | il gioiello ungherese paragonato a Calhanoglu Le ultimissime

Calciomercato Juventus: Comolli segue il gioiello ungherese accostato a Calhanoglu. Tutti gli aggiornamenti La strategia di mercato della Juventus, guidata dal direttore dell'area tecnica Damien Comolli, sembra puntare con decisione su profili giovani, sostenibili e dal potenziale ancora inespresso: talenti capaci di elevare la qualità tecnica senza appesantire i conti del club. In un mercato .

