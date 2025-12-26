Calciomercato Juve Sky | Ecco cosa sta aspettando il club prima di trattare i rinnovi di McKennie e Vlahovic

. Comolli attendista. Il destino di Dusan Vlahovic e Weston McKennie resta uno dei nodi centrali in casa Juventus, con le trattative per i rispettivi rinnovi che sembrano destinate a una fase di attesa strategica. Nonostante la centralità tecnica di entrambi i giocatori nello scacchiere di Luciano Spalletti, la società non ha fretta di chiudere gli accordi prima della primavera. Marco Demicheli, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la situazione evidenziando la distanza tra le parti e le tempistiche dettate dalla dirigenza: « Da parte di McKennie c’è la volontà di andare avanti, da parte della Juve invece ancora non è iniziata una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

