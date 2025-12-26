Calciomercato Juve Sky | ad oggi c’è un solo obiettivo concreto per il centrocampo bianconero
. Ecco di chi si tratta. In vista della sessione invernale di mercato, la Juventus ha messo nel mirino Davide Frattesi come rinforzo prioritario per la mediana. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il centrocampista azzurro è al momento l’unico profilo concreto valutato dalla dirigenza, che lo considera ideale per aggiungere gol e dinamismo al gioco di Luciano Spalletti. La negoziazione è ancora nelle battute iniziali e si prospetta in salita per ragioni economiche. Per convincere l’Inter, i bianconeri stanno ragionando su un prestito con diritto o obbligo di riscatto, oppure sull’inserimento di una pedina tecnica per ridurre la parte fissa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, è lui l’obiettivo per il centrocampo a gennaio: il calciatore è ormai ai saluti con il suo attuale club. Napoli, Roma e Newcastle pronti ad insidiare i bianconeri
Leggi anche: Calciomercato Juve: Psg pronto ad una super offerta per l’obiettivo bianconero! Strada in salita per la dirigenza? L’ultima voce dall’Inghilterra sul suo futuro
Juve, Vlahovic e la questione rinnovo: qual è la situazione; Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Juventus, deciso il nuovo direttore sportivo; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN.
Juventus-Yildiz, le ultime sul rinnovo e le news di calciomercato - agente e con l’avvocato che lo segue: c’è la speranza di arrivare a un pu ... sport.sky.it
Frattesi unico nome al momento per rinforzare il centrocampo della Juventus - Stando a quanto afferma Sky Sport, per il momento Frattesi sembra essere l'unico nome per rinforzare il centrocampo della Juventus. tuttojuve.com
Juventus, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo: c'è l'accordo verbale - Dopo l'interruzione del rapporto di lavoro col Genoa a ottobre, Marco Ottolini ha raggiunto l'accordo verbale che lo renderà il nuovo direttore sportivo della Juve. sport.sky.it
Calciomercato #Juve, #Balzarini fa chiarezza #NortonCuffy e #JoaoMario x.com
Calciomercato Juve, Balzarini fa chiarezza Norton Cuffy e Joao Mario - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.