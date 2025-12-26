Calciomercato Juve Sky | ad oggi c’è un solo obiettivo concreto per il centrocampo bianconero

. Ecco di chi si tratta. In vista della sessione invernale di mercato, la Juventus ha messo nel mirino Davide Frattesi come rinforzo prioritario per la mediana. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il centrocampista azzurro è al momento l’unico profilo concreto valutato dalla dirigenza, che lo considera ideale per aggiungere gol e dinamismo al gioco di Luciano Spalletti. La negoziazione è ancora nelle battute iniziali e si prospetta in salita per ragioni economiche. Per convincere l’Inter, i bianconeri stanno ragionando su un prestito con diritto o obbligo di riscatto, oppure sull’inserimento di una pedina tecnica per ridurre la parte fissa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

