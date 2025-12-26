Calciomercato Juve Sky | ad oggi c’è un solo obiettivo concreto per il centrocampo bianconero

. Ecco di chi si tratta. In vista della sessione invernale di mercato, la  Juventus  ha messo nel mirino  Davide Frattesi  come rinforzo prioritario per la mediana. Secondo le indiscrezioni di  Sky Sport, il centrocampista azzurro è al momento l’unico profilo concreto valutato dalla dirigenza, che lo considera ideale per aggiungere gol e dinamismo al gioco di  Luciano Spalletti. La negoziazione è ancora nelle battute iniziali e si prospetta in salita per ragioni economiche. Per convincere l’Inter, i bianconeri stanno ragionando su un  prestito con diritto o obbligo di riscatto, oppure sull’inserimento di una  pedina tecnica  per ridurre la parte fissa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

