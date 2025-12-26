Calciomercato Juve, la Roma accelera per Frendrup del Genoa. Contatti positivi con gli agenti del centrocampista. Il mercato di riparazione del 2026 si preannuncia infuocato sull’asse Roma-Genova-Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ AS Roma ha mostrato un forte interesse per Morten Frendrup, mediano instancabile del Genoa e autentica rivelazione delle ultime stagioni. I primi colloqui tra il club giallorosso e l’entourage del calciatore danese sono stati giudicati positivi, delineando una trattativa che potrebbe decollare già nelle prime settimane di gennaio. Frendrup, d’altronde, non è un nome nuovo per le big: già lo scorso anno Gian Piero Gasperini lo avrebbe voluto portare all’Atalanta, vedendo in lui le caratteristiche ideali per il suo dinamico centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Gasperini vuole anticipare i bianconeri a gennaio per il colpo a centrocampo: di chi si tratta

