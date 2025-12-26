Calciomercato Juve, si prepara l’innesto di Brooke Norton-Cuffy per il 2026. Balzarini conferma che l’addio di Joao Mario spiana la strada all’esterno del Genoa. Il mercato della Juventus entra nel vivo con una strategia ben definita per le corsie laterali. Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista Gianni Balzarini ha fatto il punto sulle manovre bianconere, evidenziando come l’uscita di Joao Mario sia la chiave di volta per l’arrivo di nuovi rinforzi. Il calciatore portoghese, ormai ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti, ha espresso da tempo la volontà di cambiare aria, e la sua cessione appare imminente in questo finale di 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Balzarini fa chiarezza su Norton Cuffy e sulla posizione di Joao Mario nel progetto di Spalletti. Le ultime

