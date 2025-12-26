Calciomercato Juve Al-Ittihad sull’obiettivo bianconero | avviati già i contatti con il calciatore Il club attende l’offerta ufficiale

Calciomercato Juve, Al-Ittihad su Tavares per rinforzare la difesa. Trattativa aperta tra il club saudita e gli agenti del portoghese. Il destino di Nuno Tavares potrebbe subire una svolta improvvisa verso la Saudi Pro League in vista del 2026. Secondo le indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è ufficialmente partita la caccia dell’ Al-Ittihad al terzino sinistro della Lazio. I contatti tra la società araba e i rappresentanti del calciatore portoghese sono già in corso, con l’obiettivo di trovare un’intesa economica che convinca l’esterno a lasciare il campionato italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

