Inter News 24 . I nomi caldi per la corsia di destra. Con l’apertura della sessione invernale di calciomercato ormai imminente, le strategie dei club di Serie A iniziano a delinearsi con chiarezza. In un approfondito editoriale firmato per Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Gianluigi Longari ha analizzato le lacune che le big del nostro campionato dovranno colmare. La finestra di gennaio viene descritta come un grande scambio di pacchi, dove ogni allenatore spera di trovare non tanto ciò che desidera, quanto ciò che è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Sportitalia svela: «Il regalo per Chivu è quasi obbligato! Dal sogno all’alternativa»

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: si complica Palestra? Contatti per Vicario, il sogno di Chivu come regalo di Natale

Leggi anche: Calciomercato Inter, c’è un regalo di Natale che Chivu spera di trovare sotto l’albero: svelato il sogno del tecnico

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercato, Sportitalia svela: “Ai dirigenti dell’Inter per gennaio sono stati proposti i nomi di…”; L’Inter perde Dumfries a lungo, Pedullà svela il possibile sostituto: colpo da 15 mln; Pedullà: Per Gasperini l'arrivo di Raspadori a gennaio è fondamentale; Calciomercato Inter, Sportitalia svela: «Il regalo per Chivu è quasi obbligato! Dal sogno all'alternativa».

Calciomercato Inter, colpo in arrivo! Pedullà svela il nome - Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardanti l'Inter raccontano di come i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un grosso colpo ... msn.com