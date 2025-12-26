Inter News 24 Calciomercato Inter, il nome del giovane portoghese entra con forza nei radar: il giocatore Lecce sta attirando l’attenzione dei top club. Tra i giovani emergenti più interessanti del campionato italiano c’è senza dubbio Tiago Gabriel, difensore centrale che oggi compie 21 anni e che sta vivendo una stagione di definitiva consacrazione con la maglia del Lecce. Il portoghese si è imposto per personalità, continuità e maturità tattica, caratteristiche che lo hanno rapidamente portato sotto i riflettori del mercato. Il Lecce può sorridere: acquistato per poco più di 2 milioni di euro, Tiago Gabriel è diventato uno degli asset più preziosi della rosa giallorossa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su un giovane in forza al Lecce, i nerazzurri osservano attentamente l’obiettivo

Leggi anche: Vicario Inter, momento nero al Tottenham: errori, critiche e futuro in bilico. I nerazzurri osservano attentamente

Leggi anche: Calciomercato Inter, occhi su Idrissi del Cagliari: il giovane marocchino nel mirino dei nerazzurri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sky Sport DE – Inter, nel mirino un altro giovane talento: occhi sul tedesco Sakar; Mercato, altro che Giovane. L’Arena sicura: “Inter su quest’altro gioiello del Verona”; Calciomercato Inter, per sistemare la difesa si pensa a un colpaccio a zero!; Inter, sguardo al futuro: nerazzurri molto avanti per il giovane Mlacic.

Calciomercato Inter News/ Il sogno è unire i fratelli Thuram, occhi anche sul talento Meza (15 dicembre 2025) - Il calciomercato Inter punta al giovane Juan Cruz Meza e sogna l'acquisto di Kephren Thuram per formare la coppia con il fratello ... ilsussidiario.net