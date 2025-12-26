calciomercato inter la linea marotta guarda al 2026 e ai grandi parametri zero

Inter News 24 Calciomercato Inter, il futuro nerazzurro passa ancora dalle occasioni a zero con una strategia già tracciata per rinnovare soprattutto la difesa. Il calciomercato Inter continua a muoversi lungo una direttrice ben precisa, quella impostata da Beppe Marotta fin dal suo arrivo a Milano. Esperienza, sostenibilità e attenzione alle opportunità rappresentate dai parametri zero sono diventate colonne portanti della filosofia nerazzurra, una linea che negli anni ha prodotto risultati evidenti dentro e fuori dal campo. Gli esempi non mancano. Arrivi come quelli di Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, André Onana e Marcus Thuram hanno garantito qualità tecnica, leadership e anche importanti plusvalenze, dimostrando come il mercato a costo zero possa essere un’arma strategica di primo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

