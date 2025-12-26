Calciomercato Inter interesse reale per Bellanova? Ce lo spiega Moretto

Calciomercato Inter. Con l’avvicinarsi della riapertura del calciomercato invernale, l’ Inter continua a essere al centro di numerose indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda il possibile rinforzo sulla fascia destra. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un profilo affidabile che possa sostituire Dumfries, e nelle ultime ore è tornato a circolare anche un nome già noto ai tifosi interisti. Tra le suggestioni emerse quasi a sorpresa c’è stata quella legata a Raoul Bellanova, attualmente in forza all’ Atalanta. L’esterno, cresciuto molto sotto il profilo tattico e di continuità, è stato accostato all’ Inter come possibile soluzione low risk, ma le voci hanno subito acceso il dibattito tra chi vede un ritorno possibile e chi, invece, invita alla prudenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

