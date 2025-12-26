Calciomercato Inter casting per il post Acerbi | Gila il sogno di Chivu! Ma Lotito…

Inter News 24 Calciomercato Inter, casting per il post Acerbi: Gila il sogno di Chivu! Ma Lotito. Svelata la posizione della Lazio. Le manovre strategiche degli uomini mercato dell’ Inter non si limitano esclusivamente alla spasmodica ricerca di un nuovo esterno destro, necessario per colmare il vuoto lasciato dal lungo infortunio alla caviglia occorso a Denzel Dumfries. Dietro le quinte di Viale della Liberazione, la dirigenza guarda con lungimiranza anche all’assetto difensivo delle prossime stagioni. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, un tema caldo nelle riunioni tecniche riguarda il futuro di Francesco Acerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com

