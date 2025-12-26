Calciomercato Genoa De Rossi preoccupato! Quel giocatore potrebbe lasciare subito la squadra rossoblu
Calciomercato Genoa, Norton Cuffy sempre in procinto di dover lasciare la squadra rossoblu. Il punto Il Calciomercato Genoa osserva con attenzione le mosse delle big, in particolare quelle dell’Inter, perché dalle strategie nerazzurre potrebbero nascere occasioni interessanti anche per il club rossoblù. A Milano, infatti, il tema principale del mercato invernale ruota attorno alla ricerca . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Genoa, 3 i nomi nel mirino del grifone per gennaio: ecco di chi si tratta - Calciomercato Genoa | Il calciomercato invernale si preannuncia particolarmente infuocato per il grifone, con la dirigenza intenzionata ... news-sports.it
Calciomercato Genoa – Juve e Roma fanno spesa: De Rossi perde i titolari - Il Genoa rischia di perdere due titolarissimi nel corso delle prossime ore. msn.com
Genoa, Inter e Juventus: l’effetto domino che salva (forse) De Rossi - Rinato sotto la guida di Daniele De Rossi, il Genoa ha conosciuto domenica scorsa contro l’ Inter la prima sconfitta in campionato con l’allenatore ostiense in panchina. calciomercato.it
| Genoa, nessun blocco del calciomercato a gennaio La smentita di scenari negativi, in realtà, era arrivata già il 27 novembre scorso Voi quanti innesti vi aspettate Scrivetecelo nei commenti Leggi la notizia su https://www.buoncalcio - facebook.com facebook
#Genoa- #Roma, intreccio di calciomercato tra #Pisilli e #Frendrup: la situazione #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
