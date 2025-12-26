Calcio perché oggi non c’è il boxing day in Premier League? In programma solo un match

Un Santo Stefano anomalo per tutti gli amanti del calcio. Oggi, 26 dicembre, non ci sarà infatti uno degli appuntamenti sportivi più attesi delle feste, ovvero il boxing day, turno della Premier League che solitamente prevede lo svolgimento di tutte le partite in un unico giorno, proprio per garantire al pubblico inglese (e di tutto il mondo) intrattenimento e compagnia durante le celebrazioni natalizie. Ci sarà comunque un match in programma, che vedrà confrontarsi il Manchester United, finalmente fuori dalle sabbie mobili di bassa classifica e proiettato verso il quinto posto, ed il Newcastle, al momento ottava a tre punti dai Reds. 🔗 Leggi su Oasport.it

