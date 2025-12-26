Calcio perché oggi non c’è il boxing day in Premier League? In programma solo un match

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Santo Stefano anomalo per tutti gli amanti del calcio. Oggi, 26 dicembre, non ci sarà infatti uno degli appuntamenti sportivi più attesi delle feste, ovvero il boxing day, turno della Premier League che solitamente prevede lo svolgimento di tutte le partite in un unico giorno, proprio per garantire al pubblico inglese (e di tutto il mondo) intrattenimento e compagnia durante le celebrazioni natalizie. Ci sarà comunque un match in programma, che vedrà confrontarsi il Manchester United, finalmente fuori dalle sabbie mobili di bassa classifica e proiettato verso il quinto posto, ed il Newcastle, al momento ottava a tre punti dai Reds. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio perch233 oggi non c8217232 il boxing day in premier league in programma solo un match

© Oasport.it - Calcio, perché oggi non c’è il boxing day in Premier League? In programma solo un match

Leggi anche: Premier League, il Boxing Day è in forma ridotta! Oggi solo Manchester United Newcastle in campo: ma perché? La nota del campionato riguardo la scelta

Leggi anche: Perché oggi si gioca soltanto una partita di Premier League nel Boxing Day

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

PAUL WARNE: Deluso dal risultato, ma non dalla prestazione

Video PAUL WARNE: Deluso dal risultato, ma non dalla prestazione

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.