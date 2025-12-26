Calcio francese in lutto | morto lo storico vice e allenatore di esperienza

È morto a 72 anni Jean-Louis Gasset, ex centrocampista e allenatore che ha legato gran parte della sua carriera al Montpellier, prima in campo e poi in panchina. La notizia del decesso è stata resa nota dai familiari a L’Équipe. Figura centrale del calcio francese, Gasset è stato a lungo uno dei collaboratori più fidati di Luis Fernandez e soprattutto di Laurent Blanc. Dopo gli inizi da calciatore quasi interamente vissuti al Montpellier, Gasset ha intrapreso la carriera da tecnico come assistente, costruendo una solida reputazione nello staff di Blanc. I due si conoscevano dai tempi in cui giocavano insieme e hanno avviato una collaborazione destinata a segnare un’epoca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

