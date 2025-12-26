Caffè Concerto il Comune dichiara decaduta la concessione
Il Comune ha dichiarato decaduta la concessione dell'azienda che gestiva il Caffè Concerto. L'atto del dirigente del settore patrimonio è stato notificato alla Retail Estate Management srl con l'intimazione di lasciare i locali entro trenta giorni, altrimenti l'amministrazione potrà agire in via. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
