cade sulla pista di ghiaccio bambino ferito alla mano dalla lama di un pattino

È caduto mentre pattinava sulla pista di ghiaccio di piazza XX settemnbre. Un bambino è rimasto ferito a Pordenone: dopo essere caduto, secondo i primi accertamenti, la sua mano è stata colpita dalla lama del pattino di un'altra persona. Subito è stata effetutata la chamata al numero unico di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

