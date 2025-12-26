Cade da funivia Friuli grave un 32enne
15.18 Un 32enne di Mortara, Pavia. è in gravi condizioni dopo essere caduto, ieri, dalla seggiovia Tremol Uno in Friuli. L'uomo stava scendendo a valle dalla baita-ristorante in cui lavora, a fine turno. Secondo una prima ricostruzione, una raffica di vento ha sollevato una rete di sicurezza che si è impigliata negli scarponi e lo ha tirato giù dal sedile. Il volo di 10 metri si è concluso sulla base di cemento di uno dei piloni dell' impianto:traumi a torace,bacino e gambe. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Pordenone, cade dalla seggiovia: grave 32enne
Leggi anche: Grave incidente al centro commerciale, operaio cade da una scaffalatura di due metri: è grave
Sempre grave l'uomo caduto dalla seggiovia - rifugio: una scarpa si è impigliata nella rete di protezione, gonfiata dal vento; un voida otto metri di altezza ... rainews.it
Un 32enne di Mortara cade da una seggiovia in Friuli, è gravissimo - è rimasto impigliato in una rete di protezione ed è precipitato da un'altezza di 10 metri. rainews.it
++ CADE DALLA SEGGIOVIA A PIANCAVALLO: GRAVE UN TRENTENNE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/incidente-cade-seggiovia-grave-30enne-24-dicembre-2025/ #pianca - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.