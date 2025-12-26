Cacciato dalla discoteca minaccia i vigilantes con la pistola | è caccia al responsabile
FIRENZE – Episodio di pura follia registrato intorno alle 3 del mattino di ieri (25 dicembre) all’Otel, uno dei locali più noti della movida fiorentina. Un giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, ha seminato il panico tra i clienti in attesa all’ingresso dopo aver estratto una pistola contro gli addetti alla sicurezza. La sequenza dei fatti, ricostruita dai carabinieri e riportata dalle principali testate locali, descrive una escalation di violenza iniziata all’interno della discoteca. Il giovane, a causa del suo comportamento molesto e di una lite scoppiata in pista, era stato prontamente individuato dai buttafuori e accompagnato all’uscita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Firenze, cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti
Leggi anche: Firenze: cacciato dalla discoteca dopo lite, cerca di rientrare armato di pistola. Poi fugge
Firenze, cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti - Il personale addetto alla sicurezza è riuscito a bloccarlo, ma il giovane è scappato facendo perdere le sue tracce ... msn.com
Cacciato dalla discoteca, prova a rientrare armato di pistola. E' accaduto a Firenze. L'uomo, bloccato dalla sicurezza, è poi riuscito a scappare #ANSA x.com
Cacciato dalla discoteca, prova a rientrare armato di pistola. E' accaduto a Firenze. L'uomo, bloccato dalla sicurezza, è poi riuscito a scappare #ANSA - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.