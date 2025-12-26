**CConti | Centrone ' annunci confermano rischio esame frettoloso per riforma' **
Roma, 26 dic. - (Adnkronos) - “Gli annunci di un'imminente approvazione, da parte del Senato, della legge di riforma della Corte dei conti, il cui esame in Aula inizia domani, confermano il rischio, già palesato dall'Associazione magistrati della Corte dei conti, di un esame frettoloso e non approfondito del disegno di legge". Lo sottolinea all'Adnkronos Donato Centrone, Presidente Associazione Magistrati Corte dei Conti, in risposta alle affermazioni del il presidente dei senatori Maurizio Gasparri, secondo cui "nelle prossime ore sarà legge dello Stato un'altra importante riforma", quella appunto della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
