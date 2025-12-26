Burnley–Everton | scontro salvezza a Turf Moor Clarets in affanno Toffees a caccia di continuità

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Turf Moor va in scena una delle partite più delicate della giornata di Premier League: Burnley–Everton è molto più di una sfida di metà stagione, è un vero crocevia in chiave salvezza. I padroni di casa arrivano con l’acqua alla gola, mentre i Toffees, pur reduci da risultati altalenanti, guardano con maggiore fiducia alla classifica e puntano a dare continuità. Burnley: risultati che non arrivano e attacco in difficoltà. Il Burnley vive una fase complicata. Dopo un avvio che aveva lasciato intravedere segnali positivi, la squadra è scivolata in una lunga striscia negativa che ha eroso fiducia e margine di manovra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

burnley8211everton scontro salvezza a turf moor clarets in affanno toffees a caccia di continuit224

© Sport.periodicodaily.com - Burnley–Everton: scontro salvezza a Turf Moor. Clarets in affanno, Toffees a caccia di continuità

Leggi anche: Burnley-Chelsea (sabato 22 novembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Blues con clean sheet a Turf Moor

Leggi anche: Burnley-Chelsea (sabato 22 novembre 2025 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blues con clean sheet a Turf Moor

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.