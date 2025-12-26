Burnley–Everton | scontro salvezza a Turf Moor Clarets in affanno Toffees a caccia di continuità
A Turf Moor va in scena una delle partite più delicate della giornata di Premier League: Burnley–Everton è molto più di una sfida di metà stagione, è un vero crocevia in chiave salvezza. I padroni di casa arrivano con l’acqua alla gola, mentre i Toffees, pur reduci da risultati altalenanti, guardano con maggiore fiducia alla classifica e puntano a dare continuità. Burnley: risultati che non arrivano e attacco in difficoltà. Il Burnley vive una fase complicata. Dopo un avvio che aveva lasciato intravedere segnali positivi, la squadra è scivolata in una lunga striscia negativa che ha eroso fiducia e margine di manovra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Burnley-Chelsea (sabato 22 novembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Blues con clean sheet a Turf Moor
Leggi anche: Burnley-Chelsea (sabato 22 novembre 2025 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blues con clean sheet a Turf Moor
Demain J17 #PremierLeague 13:30 | Newcastle vs. Chelsea 16:00 | Wolves vs. Brentford 16:00 | Man City vs. West Ham 16:00 | Brighton vs. Sunderland 16:00 | Bournemouth vs. Burnley 18:30 | Tottenham vs. Liverpool 21:00 | Leeds vs. Crystal Palace 21:00 | - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.