Burnley–Everton | scontro salvezza a Turf Moor Clarets in affanno Toffees a caccia di continuità

A Turf Moor va in scena una delle partite più delicate della giornata di Premier League: Burnley–Everton è molto più di una sfida di metà stagione, è un vero crocevia in chiave salvezza. I padroni di casa arrivano con l'acqua alla gola, mentre i Toffees, pur reduci da risultati altalenanti, guardano con maggiore fiducia alla classifica e puntano a dare continuità. Burnley: risultati che non arrivano e attacco in difficoltà. Il Burnley vive una fase complicata. Dopo un avvio che aveva lasciato intravedere segnali positivi, la squadra è scivolata in una lunga striscia negativa che ha eroso fiducia e margine di manovra.

