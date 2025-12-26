buone notizie come staremo meglio nel 2026

Un giorno la medicina smetterà di essere confinata in un reparto d’ospedale. Sarà un algoritmo che aiuta il medico di Pronto soccorso a curarci, un vaccino contro il cancro disegnato in tre giorni a partire dal Dna umano, o un microchip che restituisce ai paraplegici la possibilità di correre. Quel giorno, però, è già adesso: nel 2026 saremo pronti per entrare in un nuovo “secolo biologico”, dove i confini tra prevenzione e terapia, tra umano e artificiale, clinica e ingegneria iniziano a dissolversi. Il testimonial perfetto di questa realtà futuribile ma già tangibile è in piedi sulla neve (nella foto qui a lato), e porterà la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

