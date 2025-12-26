Buffon celebra il Natale sui social con i suoi cari | lo scatto dell’ex capitano della Juventus – FOTO

Buffon celebra il Natale 2025 condividendo uno scatto privato sui social. L’ex capitano della Juventus a tavola con i suoi cari. In un’atmosfera magica e carica di calore, Gianluigi Buffon ha voluto condividere con i suoi milioni di follower un momento intimo delle festività. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, l’ex leggendario portiere della Juventus e della Nazionale ha pubblicato una splendida fotografia di famiglia per augurare un felice Natale ai suoi sostenitori. Nello scatto, Gigi appare sorridente e rilassato con i suoi cari, circondati dalle decorazioni natalizie, a testimonianza di un 2025 che si chiude all’insegna della serenità e degli affetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

