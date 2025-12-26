Buen Camino | il significato del nuovo film di Checco Zalone
Il film con Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante sorprende fin dal titolo, Buen Camino, che ha un significato davvero importante. File chilometriche e un’attesa che è stata più o meno ripagata: il ritorno del tandem composto da Checco Zalone come attore e Gennaro Nunziante nelle vesti di regista, con un nuovo film uscito proprio nel giorno di Natale, non è stato un trionfo, ma davvero qualcosa in più. I numeri parlano chiaro: in un solo giorno, in Italia, Buen Camino, ultima fatica del tandem Zalone-Nunziante, ha incassato la metà di quanto abbia incassato Avatar-Fuoco e cenere di James Cameron, uscito nelle sale il 17 dicembre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: Buen Camino | il poster del nuovo film di Checco Zalone
Leggi anche: Buen Camino | la trama del nuovo film di Checco Zalone
Buen Camino non è il migliore Zalone, ma farà comunque un ottimo incasso; Buen Camino, Recensione: Checco Zalone torna alle origini (e fa centro); La trasformazione di Checco Zalone in Buen Camino, il costumista: Un po' Gianluca Vacchi un po' Lapo Elkann; Checco Zalone, stasera in TV c’è il suo film più riuscito (non è Buen Camino): un gioiello imperdibile.
Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere - Trama, recensioni, reazioni e perché è il film più discusso del 2025. urbanpost.it
Checco Zalone straccia tutti: Buen Camino è il nuovo record di Natale per il botteghino italiano - Checco Zalone ha compiuto un altro dei suoi miracoli al botteghino: il suo nuovo film, Buen Camino, con oltre 5 milioni di incasso, ha stabilito un nuovo record nel giorno di Natale ... movieplayer.it
Dov’è stato girato il nuovo film di Checco Zalone, le location di Buen Camino - È arrivato al cinema l'attesissimo film di Checco Zalone, Buen Camino è girato tra Sardegna, Roma e location in Spagna, tra paesaggi mozzafiato, vicoli ... fanpage.it
?Ecco il Trailer Ufficiale di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone! ?
Checco Zalone sbanca al cinema e domina il botteghino di Natale. "Buen Camino" parte subito da record: sia per incasso sia per quota sul mercato complessivo. L’attesa per la nuova commedia ha trascinato in massa gli italiani in sala il 25 dicembre. Nel prim - facebook.com facebook
“Buen Camino”, esordio da record per il film di Checco Zalone: quasi 6 milioni di incassi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.