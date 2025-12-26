Buen Camino fa il botto | Natale da record per Zalone
Natale da record per Checco Zalone: con quasi 5,7 milioni di euro di incasso per Buen Camino e una quota del 78.8% del mercato, il box office supera i 7 milioni di euro il giorno di Natale. Non succedeva dal 2011. Nel dettaglio, nel suo primo giorno di programmazione (giovedì 25 dicembre 2025), la nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film ha incassato 5.671.922 euro con una media copia di 7.744 euro e una quota del 78.8% dell’incasso complessivo al box office, pari a 7.195.899 euro. Buen Camino – promosso a reti unificate da Mediaset – ha letteralmente trainato il mercato cinematografico italiano, raggiungendo livelli che il giorno di Natale non si toccavano da quattordici anni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale
Leggi anche: 5,6 milioni in 24 ore: Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino
«Buen camino» di Checco Zalone, una commedia che fa a pezzi tutto e tutti.
Checco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno - Buen Camino, l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di ... corrieredellosport.it
Checco Zalone fa il botto a Natale: “Buen Camino” incassa 5,6 milioni di euro e supera “Avatar” - Fuoco e cenere, si sarà sicuramente sorpreso guardando gli incassi: “Chi ca*** è questo Checco Zalone? giornaledipuglia.com
"Buen Camino" di Checco Zalone sbanca al botteghino: 5,6 milioni di biglietti il primo giorno - Checco Zalone conquista il botteghino con "Buen Camino", che ha incassato 5,6 milioni di euro nel primo giorno di programmazione, il 25 dicembre. msn.com
Debutto al cinema da oltre 5,6 milioni di euro per Checco Zalone che, nel primo giorno di programmazione di "Buen camino" diretto da Gennaro Nunziante, ha portato nelle sale più di 680mila persone per un incasso complessivo di 5,614 milioni di euro. Lo - facebook.com facebook
“Buen Camino”, esordio da record per il film di Checco Zalone: quasi 6 milioni di incassi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.