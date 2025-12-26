Natale da record per Checco Zalone: con quasi 5,7 milioni di euro di incasso per Buen Camino e una quota del 78.8% del mercato, il box office supera i 7 milioni di euro il giorno di Natale. Non succedeva dal 2011. Nel dettaglio, nel suo primo giorno di programmazione (giovedì 25 dicembre 2025), la nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film ha incassato 5.671.922 euro con una media copia di 7.744 euro e una quota del 78.8% dell’incasso complessivo al box office, pari a 7.195.899 euro. Buen Camino – promosso a reti unificate da Mediaset – ha letteralmente trainato il mercato cinematografico italiano, raggiungendo livelli che il giorno di Natale non si toccavano da quattordici anni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Buen Camino fa il botto: Natale da record per Zalone

Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale

Leggi anche: 5,6 milioni in 24 ore: Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Buen camino» di Checco Zalone, una commedia che fa a pezzi tutto e tutti.

Checco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno - Buen Camino, l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di ... corrieredellosport.it