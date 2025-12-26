Buen Camino | Esordio record per Checco Zalone nel giorno di Natale
Checco Zalone non delude mai e riporta il Box Office ITALIA a livelli che non si vedevano da anni. Il nuovo film di Checco Zalone, dal titolo Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, è uscito il giorno di Natale (25 dicembre 2025) e ha immediatamente travolto il botteghino italiano. Nel suo primo giorno di programmazione, infatti, la commedia ha incassato 5.67 milioni di euro (oltre 680.000 spettatori), conquistando il 78,8% del mercato complessivo e trainando il box office totale a 7.19 milioni di euro – un risultato che non si registrava per il giorno di Natale dal 2011. Quello di Buen Camino è senza alcun dubbio un esordio straordinario, con una media per copia di 7. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale
Leggi anche: 5,6 milioni in 24 ore: Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino
Box office di Natale, esordio travolgente per Buen Camino; Checco Zalone a Natale sul «Buen camino» dello sbanca-botteghino; Buen Camino, la recensione del film: Checco Zalone tra padri, figlie e satira; ‘Buen camino’, il viaggio di Checco Zalone dalla ricchezza materiale a quella spirituale.
Record per Checco Zalone al cinema a Natale: i dati di Buen Camino non si registravano dal 2011 - Buen Camino di Checco Zalone, uscito al cinema nel giorno di Natale, segna un record di incassi con dati che non si registravano dal 2011 ... fanpage.it
“Buen Camino”, esordio da record per il film di Checco Zalone: quasi 6 milioni di incassi - ll film ha trainato gli incassi: era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d'incasso totali ... msn.com
Esordio da record per 'Buen Camino', Checco Zalone travolge il box office di Natale - Esordio straordinario per 'Buen Camino', l'attesa nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo r ... msn.com
BUEN CAMINO (2025) Trailer | Checco Zalone | Film Commedia
Checco Zalone non delude. Esordio record al cinema per Buen Camino x.com
Al suo esordio Buen Camino di Gennaro Nunziante e Checco Zalone ha incassato 5.6 milioni di euro e raccolto più di 680mila presenze. Rispetto agli incassi del 25 dicembre dell'anno scorso c'è stata una crescita del 108%. Se invece prendiamo in considera - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.