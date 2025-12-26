Buen Camino | Esordio record per Checco Zalone nel giorno di Natale

Checco Zalone non delude mai e riporta il Box Office ITALIA a livelli che non si vedevano da anni. Il nuovo film di Checco Zalone, dal titolo Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, è uscito il giorno di Natale (25 dicembre 2025) e ha immediatamente travolto il botteghino italiano. Nel suo primo giorno di programmazione, infatti, la commedia ha incassato 5.67 milioni di euro (oltre 680.000 spettatori), conquistando il 78,8% del mercato complessivo e trainando il box office totale a 7.19 milioni di euro – un risultato che non si registrava per il giorno di Natale dal 2011. Quello di Buen Camino è senza alcun dubbio un esordio straordinario, con una media per copia di 7. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

