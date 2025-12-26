Buen Camino di Checco Zalone sbanca al botteghino | 5,6 milioni di biglietti il primo giorno
L’attesa per la nuova commedia di Checco Zalone ha regalato un Natale straordinario al cinema italiano. " Buen Camino ", il suo nuovo film, ha infatti debuttato con numeri da record, facendo registrare un incasso di 5,6 milioni di euro nel primo giorno di programmazione, il 25 dicembre, e segnando una delle giornate di Natale più redditizie degli ultimi 14 anni. I numeri di "Buen Camino". Il film, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, ha subito fatto il botto, incassando 5.671.922 euro il giorno della sua uscita. La pellicola ha saputo attirare un pubblico vasto e diversificato, con una distribuzione omogenea in tutto il paese, dal Nord al Sud, senza limitarsi alle tradizionali aree più forti per Zalone, come la sua Puglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
