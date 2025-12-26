Brutta caduta sulle piste di Bobbio soccorsi in azione

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta caduta sulle nevi di Bobbio e soccorsi in azione nella mattinata di Santo Stefano. A rimanere ferita una persona di 57 anni. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) alle 8.35 di oggi lungo la pista Orscellera. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

