Brividi il cavallo che colleziona vittorie

Arezzo, 26 dicembre 2025 – . La storia di 7 amici castiglionesi con la passione per i cavalli. Si chiama "Brividi" e ai suoi proprietari, ogni qualvolta corre, gli fa sentire letteralmente i "brividi" lungo la schiena. Stiamo parlando del Castrone baio nato nel 2022 da Vintinoe, il babbo, ed Andrea Doria, la mamma, ad Arcidosso, alle pendici del Monte Amiata nell'allevamento "Feri" di Noemi Ercolani, e arrivato a Castiglion Fiorentino un anno fa grazie alla passione di 7 amici, tutti castiglionesi, per il mondo delle corse. "L'acquisto è stato una sorta di salto nel buio" – dicono all'unisono – "la linea del cavallo era quella giusta ma non era certamente una garanzia di eventuali risultati; ma credo che oggi possiamo dire di essere stati fortunati nell'aver trovato un vero campione".

