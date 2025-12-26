Brenta sotto controllo | due telecamere contro i reati ambientali

Due nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate lungo il corso del fiume Brenta per contrastare il fenomeno degli abbandoni illegali di rifiuti. L’intervento, realizzato da ETRA, rientra tra le azioni pilota del progetto europeo Interreg Italia-Croazia “Wastereduce” ed è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

