Bremer torna in campo in vista di Pisa Juve? Il difensore brasiliano torna in gruppo | ecco come sta Le ultime sulla sua forma fisica
Bremer torna pienamente in gruppo per la sfida contro il Pisa. Dopo la gestione dei carichi, il difensore guiderà il reparto arretrato della Juventus. In vista dell’impegnativa trasferta dell’Arena Garibaldi, la Juventus di Luciano Spalletti ritrova il suo pilastro difensivo più importante. Gleison Bremer è infatti rientrato pienamente in gruppo, superando il momento di riposo precauzionale dell’altro ieri. Il difensore brasiliano, che aveva saltato una seduta per una programmata gestione dei carichi di lavoro, ha svolto l’intero allenamento odierno con i compagni, confermando di essere al top della condizione fisica per il match di domani contro il Pisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bremer Juventus, aggiornamenti in vista del Como: come sta il difensore brasiliano e come potrebbe essere impiegato. Ultime
Leggi anche: Bremer in gran forma: lo scatto dopo la vittoria di campionato contro la Roma. Il difensore brasiliano dimostra la sua ritrovata condizione fisica – FOTO
La Juve torna in campo: Bremer e Zhegrova non si allenano; Bremer, torna il leader Juve: in campo contro la Roma. Kelly lo esalta così; Verso Juve-Roma e la possibilità di vedere in campo Bremer dal 1'; Bremer in campo dall’inizio Milik torna tra i convocati dopo 574 giorni di assenza.
La Juve torna in campo: Bremer e Zhegrova non si allenano - Dopo il successo contro la Roma, la Juventus di Luciano Spalletti e tornata a calcare i campi della Continassa in vista della sfida contro il Pisa, ... sportmediaset.mediaset.it
Juve, la probabile formazione in vista della Roma: Bremer torna titolare, in attacco c'è David - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, sembrerebbe aver deciso quale 11 opporre alla Roma nel big match di campionato in programma stasera allo Stadium. tuttojuve.com
Pagina 0 | Bremer, torna il leader Juve: in campo contro la Roma. Kelly lo esalta così - Ed è scontato dirlo, ma l’affermazione trova concretezza nelle mosse del tecnico di Certaldo. tuttosport.com
Pensieri random post #JuveRoma: - Non ricordo la #Roma aver subito cosí tante azioni da gol in una singola partita - #Bremer cambia l’atteggiamento anche dei raccattapalle - #McKennie torna utile anche in una #Juve di domani (si spera sempre più forte) - x.com
La formazione ufficiale dei bianconeri per Juventus-Roma Sorpresa in attacco con Openda e non David dal 1'. In difesa torna Bremer che rileva lo squalificato Koopmeiners. Per il resto "solita" formazione. #Juventus #JMania #Formazione #SerieA #JuveR - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.