Bremer torna in campo in vista di Pisa Juve? Il difensore brasiliano torna in gruppo | ecco come sta Le ultime sulla sua forma fisica

Bremer torna pienamente in gruppo per la sfida contro il Pisa. Dopo la gestione dei carichi, il difensore guiderà il reparto arretrato della Juventus. In vista dell'impegnativa trasferta dell'Arena Garibaldi, la Juventus di Luciano Spalletti ritrova il suo pilastro difensivo più importante. Gleison Bremer è infatti rientrato pienamente in gruppo, superando il momento di riposo precauzionale dell'altro ieri. Il difensore brasiliano, che aveva saltato una seduta per una programmata gestione dei carichi di lavoro, ha svolto l'intero allenamento odierno con i compagni, confermando di essere al top della condizione fisica per il match di domani contro il Pisa.

