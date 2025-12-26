Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 26 dicembre 2025
Movida di Natale violenta con la rissa di Aversa e l'aggressione al barista a Sessa Aurunca; la denuncia dell'ex consigliere di Calvi Risorta Vito Taffuri che rinuncia alla vigilanza; il passaggio della fiaccola olimpica a Caserta. Queste le breaking news del 26 dicembre 2025. CronacaNatale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
