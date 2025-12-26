Brasile morta campionessa di ginnastica 18enne | lottava contro un tumore

Isabelle Marciniak, ginnasta brasiliana, è morta all’età di 18 anni, era affetta da un linfoma di Hodgkin. Lo ha confermato ufficialmente la Federazione di Ginnastica del Paranß. Il decesso della giovane atleta è avvenuto dopo una lunga battaglia contro il cancro. La Federazione ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una delle promesse più brillanti della ritmica: “Che la sua storia, la sua passione per lo sport e il suo ricordo continuino a vivere come fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nella ginnastica come strumento di formazione umana e trasformazione”, si legge in un post pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it

