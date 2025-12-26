Boxing Day | la festa che pochi italiani conoscono ma che conquista il mondo

Il Boxing Day, che si celebra il 26 dicembre, è una festività ancora poco conosciuta in Italia, ma molto sentita nei paesi anglosassoni come il Regno Unito, l’Australia e il Canada. Il suo nome non ha nulla a che fare con il pugilato, deriva dalla tradizione britannica di consegnare “box”, scatole contenenti regali, denaro o doni ai lavoratori e ai meno fortunati. Questa usanza risale principalmente al XIX secolo, durante il periodo vittoriano, anche se alcune tracce di pratiche simili si trovano già in epoca medievale. I datori di lavoro donavano scatole con dolci, soldi o piccoli regali ai propri dipendenti come ringraziamento per l’anno di lavoro appena trascorso, mentre le chiese aprivano le proprie “box” per raccogliere offerte da distribuire ai poveri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

