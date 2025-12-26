Rumori improvvisi e intensi dei botti possono causare panico, fughe e ferite negli animali domestici. Il Dipartimento Veterinario di Ats Brianza spiega come ridurre stress e pericoli tra Natale e Capodanno. Petardi e fuochi d’artificio non sono solo pericolosi e inquinanti: rappresentano una fonte di forte stress per molti animali domestici. Tra Natale e Capodanno . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Botti e fuochi d’artificio: i consigli dei veterinari per proteggere cani e gatti durante le feste

Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio, come proteggere cani e gatti da stress e rischi

Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio, come proteggere cani e gatti da stress e pericoli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capri vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio; Fuochi d’artificio illegali | maxi sequestro da 23 chili; Roma sequestrate oltre 4 tonnellate di fuochi d’artificio illegali prima di Natale; Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d’artificio.

Botti di capodanno, i consigli di Ats Brianza per tutelare cani e gatti - In caso di uscite col cane nei giorni in cui è possibile l’esplosione di botti, si raccomanda l’utilizzo di pettorine antifuga. monzatoday.it

Botti di Capodanno e animali. I consigli di ATS - Con l’arrivo del nuovo anno si rinnova la consuetudine di festeggiare con botti e fuochi d’artificio, una pratica che comporta rischi non solo per le persone, ma anche gravi conseguenze sul benessere ... merateonline.it

Botti Capodanno e fuochi d’artificio, consigli per ridurre rischi e spararli in sicurezza - Anche l'Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di sensibilizzazione e informazione, rivolta ai più giovani ma non solo, per cercare di ridurre i rischi legati ai botti di fine anno. tg24.sky.it

Botti e fuochi d’artificio, oltre a essere pericolosi e inquinanti, procurano ansia e paura a tanti animali che finiscono con il ferirsi o il perdersi in preda al panico - facebook.com facebook

Cinque tonnellate di botti e fuochi d'artificio sequestrate nel reggino. Controlli della Polizia in un'armeria e in un deposito privato, due denunce #ANSA x.com