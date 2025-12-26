Botte a Natale ubriaco crea il caos in un bar del centro Ferito anche un carabiniere

OSIMO - Durante la notte di Natale i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Osimo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un pregiudicato 49enne di origini rumene. Una gazzella dell’Arma è intervenuta presso il Silicon Bar, in pieno centro storico, dove l’uomo, in evidente stato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

