Botte a Natale ubriaco crea il caos in un bar del centro Ferito anche un carabiniere
OSIMO - Durante la notte di Natale i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Osimo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un pregiudicato 49enne di origini rumene. Una gazzella dell’Arma è intervenuta presso il Silicon Bar, in pieno centro storico, dove l’uomo, in evidente stato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Entra al bar ubriaco e semina il caos, danneggia i locali e poi aggredisce i carabinieri: 24enne arrestato
Leggi anche: Ubriaco molesto scatena il caos in un centro scommesse
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Tuscanian memes . mgk · Invincible. Botte da orbi, moccoli e carne di cinghiale e il natale è servito #tuscaninmemes - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.