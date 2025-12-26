Boom in sala per Checco Zalone esordio da 5,6 milioni di incassi per Buen Camino

Esordio boom per «Buen Camino», la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, ieri 25 dicembre, il film ha incassato oltre 5,6 milioni e raggiunto una quota del 78,8% del mercato: il box office ha superato i 7 milioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

