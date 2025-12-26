Boom in sala per Checco Zalone esordio da 5,6 milioni di incassi per Buen Camino

Esordio boom per «Buen Camino», la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, ieri 25 dicembre, il film ha incassato oltre 5,6 milioni e raggiunto una quota del 78,8% del mercato: il box office ha superato i 7 milioni.

Checco Zalone, boom in sala: «Buen Camino» incassa subito 5,6 milioni - Esordio boom per Buen Camino, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante uscita il giorno di Natale che traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non ... ilsole24ore.com

Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere - Trama, recensioni, reazioni e perché è il film più discusso del 2025. urbanpost.it

BUEN CAMINO DI CHECCO ZALONE A NATALE AL CINEMA #buencamino #checcozalone

