Bonny Inter il retroscena a sorpresa | Oaktree non vedeva di buon occhio…

Inter News 24 Bonny Inter, il retroscena a sorpresa: «Oaktree non vedeva di buon occhio il suo arrivo». Il motivo dietro ai dubbi sull’ex Parma. Il Natale porta spesso alla luce storie inedite e Calciomercato.com ne svela una particolarmente interessante riguardante le strategie estive dell’Inter. Al centro della vicenda c’è il modus operandi di Oaktree: il fondo americano, da quando ha assunto il comando del club di Viale della Liberazione, ha imposto una linea gestionale ferrea. La priorità è l’autosufficienza: i nerazzurri devono camminare sulle proprie gambe, riducendo l’esposizione debitoria e affidandosi quasi ciecamente all’analisi dei dati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, il retroscena a sorpresa: «Oaktree non vedeva di buon occhio…» Leggi anche: Nuovo stadio Inter, altro che San Siro: prima dell’insediamento di Oaktree l’idea era ben diversa! Svelato il retroscena Leggi anche: Calciomercato Inter, il retroscena sull’acquisto di Ange-Yoan Bonny Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Retroscena Bonny, era in una shortlist di 3 nomi per l’attacco: l’Inter lo ha preferito a… - Yoan Bonny in Supercoppa Italiana contro il Bologna questa sera: il retroscena sull'estate ... msn.com

