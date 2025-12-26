Bonelli | Manovra dei tagli sociali Italia in economia di guerra Solo armi e Ponte sullo Stretto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2025 "La manovra del governo dei pasticcioni toglie diritti alle pensioni degli italiani, taglia sanità, scuola e trasporto pubblico per finanziare l’opera illegittima del Ponte sullo Stretto e l’acquisto di armi. È una manovra che trasforma l’Italia in un’economia di guerra: con un emendamento del governo le fabbriche potranno essere trasferite e riconvertite in siti di produzione di armi. Una scelta gravissima. Intanto crescono la povertà assoluta e il lavoro povero, mentre le bollette energetiche diventano sempre più care. A tutto questo il governo risponde con la fiducia e con i tagli sociali. 🔗 Leggi su Open.online

