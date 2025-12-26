Bonelli | Manovra dei tagli sociali Italia in economia di guerra Solo armi e Ponte sullo Stretto – Il video

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2025 "La manovra del governo dei pasticcioni toglie diritti alle pensioni degli italiani, taglia sanità, scuola e trasporto pubblico per finanziare l’opera illegittima del Ponte sullo Stretto e l’acquisto di armi. È una manovra che trasforma l’Italia in un’economia di guerra: con un emendamento del governo le fabbriche potranno essere trasferite e riconvertite in siti di produzione di armi. Una scelta gravissima. Intanto crescono la povertà assoluta e il lavoro povero, mentre le bollette energetiche diventano sempre più care. A tutto questo il governo risponde con la fiducia e con i tagli sociali. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Bonelli (Avs): "Progetto di 28 anni fa, hanno nascosto documento essenziale" – Il video

Leggi anche: Manovra, Cattaneo (FI): “Ponte sullo Stretto si farà, spostamento dei fondi è solo un fatto tecnico”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: MANOVRA DEI PASTICCIONI E DEI TAGLI SOCIALI, SOLO ARMI E PONTE. ITALIA IN ECONOMIA DI GUERRA; Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”; Manovra, Bonelli: destra cinica taglia risorse per i farmaci per i malati oncologici e gravi ma investe in armi; La legge di bilancio approvata il 23 dicembre al Senato, Giorgetti: Fatte cose che sembravano impossibili.

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: MANOVRA DEI PASTICCIONI E DEI TAGLI SOCIALI, SOLO ARMI E PONTE. ITALIA IN ECONOMIA DI GUERRA» - «La manovra del governo dei pasticcioni toglie diritti alle pensioni degli italiani, taglia sanità, scuola e trasporto pubblico per finanziare l'opera ... agenziagiornalisticaopinione.it

bonelli manovra tagli socialiManovra: Bonelli, 'meno diritti, più armi, più disuguaglianze' - "La manovra del Governo dei pasticcioni toglie diritti alle pensioni degli italiani, taglia sanità, scuola e trasporto pubblico per finanziare l’opera illegittima del Ponte ... lanuovasardegna.it

bonelli manovra tagli socialiManovra 2026 al Senato per il primo sì, via libera ai tagli al Piano casa ma ok per i fondi al Ponte - Manovra 2025 tra aumento del gettito, tagli al welfare abitativo e conferma dei fondi per il Ponte sullo Stretto. tag24.it

Bonelli: Manovra dei tagli sociali, Italia in economia di guerra. Solo armi e Ponte sullo Stretto

Video Bonelli: Manovra dei tagli sociali, Italia in economia di guerra. Solo armi e Ponte sullo Stretto

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.