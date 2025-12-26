Togliere le scarpe quando si entra in casa è una questione di igiene, comfort e rispetto, ma può mettere in imbarazzo alcuni ospiti che non hanno questa abitudine. Ecco come comunicare la regola con tatto e stile, senza compromettere accoglienza e buone maniere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bon ton domestico: chiedere agli ospiti di togliersi le scarpe è maleducato?

Leggi anche: Bye Bye sneakers, le scarpe per un autunno in stile bon ton sono queste

Leggi anche: Bon ton natalizio: come scrivere gli auguri di Natale?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Togliersi le #scarpe all'ingresso di #casa è un'abitudine comune, sana e corretta per l'#igiene dell'ambiente domestico, delle persone e anche degli #animali che ci vivono. Ma non tutti hanno invece l'abitudine di chiedere ai propri #ospiti di togliersele. Sicura - facebook.com facebook