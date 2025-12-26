Bomba prepara una grande mobilitazione contro il progetto di estrazione di gas dal lago
L’amministrazione comunale ed il comitato 'Gestione Partecipata Territorio' di Bomba chiamano a raccolta cittadini, amministratori, partiti e associazioni per ribadire il “no” all'estrazione di gas e chiedere interventi di sviluppo sull’idroelettrico. L'appuntamento è per il 27 dicembre con il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Corteo e fiaccolata contro il progetto di estrazione del gas a Bomba
Leggi anche: Estrazione gas nei pressi del lago di Bomba: audizione in Regione
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
José Guimares Dirceu prepara le polveri in vista della prossima "bomba" su calcio di punizione - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.