Bomba prepara una grande mobilitazione contro il progetto di estrazione di gas dal lago

L’amministrazione comunale ed il comitato 'Gestione Partecipata Territorio' di Bomba chiamano a raccolta cittadini, amministratori, partiti e associazioni per ribadire il “no” all'estrazione di gas e chiedere interventi di sviluppo sull’idroelettrico. L'appuntamento è per il 27 dicembre con il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Corteo e fiaccolata contro il progetto di estrazione del gas a Bomba

Leggi anche: Estrazione gas nei pressi del lago di Bomba: audizione in Regione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

José Guimares Dirceu prepara le polveri in vista della prossima "bomba" su calcio di punizione - facebook.com facebook